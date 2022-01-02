  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP, PKK'ya avukatlık edecek! Terör örgütünden ayrı tutan muhalefet buna ne diyecek?
Gündem

HDP, PKK'ya avukatlık edecek! Terör örgütünden ayrı tutan muhalefet buna ne diyecek?

PKK terör örgütüne hizmet ettikleri gerekçesi ile haklarında soruşturma başlatılan 10'u tutuklu 23 DİAYDER üyesinin savunmasını, Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 20:58:00 - 2022-01-02 21:08:48
HDP, PKK'ya avukatlık edecek! Terör örgütünden ayrı tutan muhalefet buna ne diyecek?

Kobani olaylarını başlamasına sebep olan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, haklarında terör soruşturması açılan DİAYDER üyelerini savunacak.

18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacaklar

Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 10'u tutuklu 23 kişi hakkında PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri gerekçesi ile hazırlanan iddianame 30 Aralık'ta kabul edilmişti. 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak DİAYDER üyelerini, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir'in savunacağı öğrenildi.

Kürt vatandaşların dini duygularını sömürüyolar!

DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, derneğin Kürt vatandaşlarının dini inanç ve duygularını sömürerek terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak için çalıştığı belirtildi. Öte yandan PKK'nın sözde hocalarının vaazlar verdiği ve bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay