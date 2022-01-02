HDP, PKK'ya avukatlık edecek! Terör örgütünden ayrı tutan muhalefet buna ne diyecek?
PKK terör örgütüne hizmet ettikleri gerekçesi ile haklarında soruşturma başlatılan 10'u tutuklu 23 DİAYDER üyesinin savunmasını, Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir yapacak.
Kobani olaylarını başlamasına sebep olan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, haklarında terör soruşturması açılan DİAYDER üyelerini savunacak.
18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacaklar
Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 10'u tutuklu 23 kişi hakkında PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri gerekçesi ile hazırlanan iddianame 30 Aralık'ta kabul edilmişti. 18 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak DİAYDER üyelerini, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir'in savunacağı öğrenildi.
Kürt vatandaşların dini duygularını sömürüyolar!
DİAYDER üyesi 23 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, derneğin Kürt vatandaşlarının dini inanç ve duygularını sömürerek terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak için çalıştığı belirtildi. Öte yandan PKK'nın sözde hocalarının vaazlar verdiği ve bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı.