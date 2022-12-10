HDP, önce dağa kaçırdığı çocukların hesabını versin

ÇINAR DEMİR ANKARA

Hiranur Vakfı üzerinden Müslümanlara yönelik başlatılan çocuk istismarı yaftasına zillet paydaşları dört elle sarılırken, en hararetli mesajlar çocuk istismarcısı ve sömürücüsünün bir numaralı sorumlusu terör örgütü PKK ve yandaşlarından geliyor... Cezaevindeki deliğinden hemen topa giren PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da fırsatı değerlendirerek şu ifadelerle Müslümanlara saldırdı: “Bir baba olarak dehşet içindeyim, siyasetçi olarak derin bir utanç yaşıyorum. Öfkeden yerimde duramıyorum. Çocuklara tecavüzü normal gören zihniyetle de faillerle de en kararlı mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz.”

Çocukları ailelerine versinler

Binlerce çocuğun HDP eliyle PKK’ya götürülüp teslim edilmesinde birinci dereceden sorumluluğu bulunan Demirtaş’ın utanmadan sıkılmadan ahlak dersi vermeye kalkmasına sert tepki gösteren Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi:

“Yalan bir haberin arkasına sığınarak, küçük kızlar ve çocuklar üzerinden suistimal alanı oluşturanların 40 yıldır neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Çocuklar üzerinden en son bu ülkede söz söyleme hakkına sahip olan kişi Selahattin Demirtaş, avaneleri ve desteklediği PKK zihniyetidir. Binlerce ailenin çocuğunu zorla ellerinden alıp götürüp PKK’ya teslim eden, eline silah verip ölmesine sebep olan bir zihniyetin çocuklardan ve insan haklarından bahsetmesi ikiyüzlülüktür, riyakârlıktır. Annelerin kız çocuklarını zorla götürüp mağaralarda PKK liderleriyle birlikte olmasını sağlayan bizzat Selahattin Demirtaş gibilerdir. Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneler, çocuklarını PKK’dan geri isteyip yıllardır gözyaşı dökerken, bunlara PKK’nın korkusunda bir cümle etmeyen Demirtaş’ın dileriz ki Silivri’deki cezaevinde kudursun ve bu ülke de kendisinden kurtulsun. Daha 14 yaşındayken tek suçu bayramda kurban eti dağıtmak olan Yasin Börü ve arkadaşlarını verdiği talimatla binadan atılıp hunharca şehit eden de onun zihniyetidir. O yüzden Demirtaş ve onun gibilerin bu ülkede çocuklarla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Söyleyecekleri her söz de boğazlarına düğümlenir. Bu sözlerinin ikiyüzlülükten ibaret olduğunu düşünüyoruz.

Allah ülkeyi bunlardan korusun!

“Bu ülkede herkesin PKK’nın elindeki çocukları kurtarmak için ortak bir tavır ve direniş göstermesi lazım. HDP il ve ilçe başkanlıklarını çocukları kandırıp dağa götürme bürosu olarak kullanan HDP’ye bütün Türkiye olarak sesleniyoruz; O annelerin feryatlarına kulaklarınızı tıkamayın. Önce o annelerin bağrından koparıp dağa götürüp teröristlere teslim ettiğiniz çocukları geri getirin annelerine verin ki insanlar bir nebze insanlıktan nasibinizi aldığınızı anlasınlar. HDP’nin en büyük özelliği, bir yerde bir suistimal konusu olabilecek bir olay gördüklerinde hemen ona sahip çıkıp palazlanmaktır. Bunlar çocukları dağa götürüp terörist edip ellerine silah verdiler. Sonra da çatışmalarda öldürülen o teröristlerin cenazesinde Türkiye aleyhinde propaganda yaparlar. Allah ülkemizi bu iki yüzlü, riyakar, yalancı ve katil zihniyetten korusun inşallah.”