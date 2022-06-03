HDP Kılıçaroğlu’na sopayı gösterdi! "Demirtaş'ı serbest bırakmak yetmez"

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda, İYİ Parti dışındaki muhalefet partileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Temel, "Ama bizi Erdoğan'la, Erdoğan'a benzer bir aktör arasında tercih yapmaya zorlarlarsa, biz o kötülerin tarafı olmayız. Aday çıkarmayı tartışırız" dedi.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesinin ileriki süreçte yeterli olmayacağını duyurdu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin çok belirgin bir rolü var, kodları sebebiyle. Kılıçdaroğlu'nun, "Demirtaş, Kavala serbest bırakılacak, hukuksuzluklar bitecek"söylemi bir proje, bir plan değil. Çünkü bunlar iktidar tarafından yaratılmış haksızlıklardır. Haksızlıkları gidermek bir lütuf, bir vaat olamaz. Yani eşeğini fakire kaybettiriyor önce, sonra da bulduruyor ve sevindiriyor misali. "İktidarın neden olduğu ağır ihlaller bitecek demek" bir çözüm değil. Bu biraz Sayın Kılıçdaroğlu'na dair eleştirimizdir. Yani Demirtaş'ın özgür bırakılması çok istediğimiz ve yılmadan mücadele ettiğimiz bir şey. Demirtaş ve tüm arkadaşlarımız...Ama bu bir çözüm değil, iktidarın neden olduğu bir sorunu doğal olarak çözmek oluyor" dedi.