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HDP kapatılsın!

Sokağın ortak sesi: Anaların yanında, HDP/PKK’nın karşısındayız... Diyarbakır annelerinidestekleyen Vatan Partisi’nin 30 ilde başlattığı imza kampanyasına büyük ilgi var.

29 Eylül 2019 Pazar 09:38
HDP kapatılsın!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Evlatlarını PKK’dan geri isteyen Diyarbakırlı annelerin HDP İl binası önünde sürdürdüğü mücadeleyi destekleyen Vatan Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 ilde ve çok sayıda ilçede imza masaları açtı. Sosyal medyada da Diyarbakır anneleri için imza kampanyaları başlatılırken, vatandaşların geneli ise, “HDP kapatılsın!” dedi.

HDP hakkında 4. kez suç duyurusu

HDP’nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 3 kez suç duyurusunda bulunan Vatan Partisi, çocukların dağa kaçırılmasında HDP’nin rolünü kanıtlayan belgeleri ve kanıtları da dosyaya ekleyerek yeni bir kapatılma başvurusu yapacak. Vatan Partisi ayrıca kadın ve gençlik kollarını bir heyet olarak Diyarbakır’a göndererek, toplumun çeşitli kesimlerinden demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de Diyarbakır annelerini ziyaret etmesini sağlamıştı. Son olarak da İran’dan gelen benzer durumdaki annelerin Diyarbakır’daki eyleme katılmalarına da Vatan Partisi aracılık etmişti.

Destek, anneleri mutlu ediyor

Sosyal medyada Diyarbakır annelerine destek olan vatandaşlar tarafından, “Terör örgütü PKK’ya karşı ‘Anneler direniyor’” sloganıyla imza kampanyası başlatıldı. Acılı annelerin sosyal medyadaki sesi olan sağduyulu vatandaşlar, HDP’ye ortak tavır alarak, kapatılmasını istiyor. İlk günden beri acılı annelerin yanında olan vatandaşların bu desteği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 26 gündür evlat nöbeti tutan annelerin yüreğine su serpiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:38
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. PKK
  5. Diyarbakırlı anneler
  6. HDP İl binası
  7. Vatan Partisi
  8. Sosyal medya
  9. Diyarbakır anneleri
  10. imza kampanyaları
  11. HDP’nin kapatılması
  12. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
  13. HDP
  14. kadın ve gençlik kolları
  15. İran
  16. imza kampanyası
  17. Acılı anneler
  18. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı
  19. evlat nöbeti

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 29 dk önce
    Tūrkiye, Dūşmanı, Çocuk Hırsızı PKK, Partisi HDP Kesinlikle Kapatılmalıdır.

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