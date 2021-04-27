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Siyaset HDP hep düşman safında
Siyaset

HDP hep düşman safında

Joe Biden'ı destekleyerek “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” açıklaması yapan HDP, ihanetini göz göre göre sergilemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 09:45:00 -
HDP hep düşman safında

 Yavuz Selim  İstanbul 

ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine destek vererek “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” açıklaması yapan HDP, ihanetini göz göre göre sergilemeye devam ediyor. Coni’yle Coni, Ermeni’yle Ermeni, Fransız’la Fransız, Yunan’la Yunan olan HDP, kritik hiçbir hususta Türkiye’nin safında yer almadı. İşte terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin sicili...

l Sınırımızdaki terör batağını kurutmak için başlatılan Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı Harekatlarının hiçbirini desteklemedi.

l Kudüs’te terör estiren İsrail’in kınandığı TBMM bildirisine imza atmayarak Siyonist’in kucağına oturdu.

l Azerbaycan’a saldıran Ermenistan’a tepki gösterilen Meclis bildirisine destek vermedi, Ermeni’nin safında durdu.

l Küresel haydut ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına karşın Meclis’te grubu bulunan partiler tarafından imzalanan ortak bildiri konusunda HDP yokları oynadı.

l Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik Doğu Akdeniz tehdidine karşı TBMM’nin ortak bildirisinde yer almadı, Haçlı’nın tarafını seçti.

l Almanya Federal Meclisi ve Avrupa Parlamentosu’nun çeşitli tarihlerde kabul ettiği Ermeni olayları tasarısına itiraz eden TBMM’nin ortak bildirisine HDP destek vermedi.

l İdlib’de 33 askerimizin şehit edildiği alçak saldırının kınandığı bildiriden kaçtı.

l Teröristlerin Başkent Ankara’da 37 sivili katlettiği bombalı saldırıyla ilgili teröre karşı ortak tepki bildirisine muhalefet etti.

l FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için ABD’nin uyarıldığı TBMM bildirilerinin hiçbirisine imza koymadı.

l HDP, Milletin Meclisinde yer alması sebebiyle Hazine’den 57 milyon 550 bin TL para yardımı alıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

432

hdp alçak piç partisi kapatılmalı bopun parçasıdır hdp bunu bilin
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