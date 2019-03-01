HDP Gaziantep'te destek vereceği ismi açıkladı

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep'teki HDP seçmeninin yerel seçimlerdeki tavrına ilişkin konuştu. Toğrul, "Gaziantep'te Celal Doğan'a tam destek vereceğiz" dedi.

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, parti tabanlarının Türkiye genelinde yüzde 80'ninin AK Parti karşıtı ittifakları desteklediğini, Gaziantep'te ise HDP tabanının yüzde yüzünün Celal Doğan'a oy vereceğini söyledi.

"Strateji belli"

Gazete Duvar'ın haberine göre seçim stratejilerini iki temele oturttuklarını belirten Toğrul bunun, Doğu'da kayyım atanan belediyelerle birlikte az oy farkı ile kaybedilen Midyat, Kurtalan, Patnos gibi yerleri almak ve Batı'da AK Parti'ye oy kaybettirmek olduğunu bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu illerinde HDP'nin seçim kazanması halinde yeniden kayyım atanacağı yolundaki sözlerini değerlendiren Toğrul, "Belediyelerimize kayyumlar OHAL ortamında atandı. Şimdi olağanüstü bir durum yok. Ben bunun kolay olmayacağını düşünüyorum. Burada seçmenimizin, ‘nasıl olsa yine kayyum atanacak'diye sandığa gitmesini önü kesiliyor. Cumhurbaşkanının bu sözü bile demokrasiye nasıl baktığını gösteriyor" dedi.

HDP'nin ideolojik bir tabana sahip olduğunu anlatan Toğrul, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"AK Parti'de şu gün olmuş HDP seçmeninin kime oy vereceği tartışılıyor. HDP seçmeni politik bir seçmendir, kime oy vereceğini iyi bilir. Tarihsel nedenlerle CHP'ye oy vermeyen kitlemiz bu seçimlerde İYİ Parti'nin tavrına rağmen AK Parti'ye kaybettirmek için bilinçli oy kullanacak. Bizler parti merkezinde aldığımız bu kararı tabanımıza anlatarak onları mobilize ediyoruz. Bakın bu kapsamda HDP seçmeninin yüzde 80'i Celal Doğan'a oy verir. 31 Mart'a doğru bu oran daha da artar. Biz, her şeye rağmen kendi paradigmamıza sahip çıkıyoruz. AK Parti bu seçimde toplum tarafından ciddi şekilde uyarılacak. Parti olarak hem Doğu'da, hem Batı'da kayyum politikalarını reddeettiğimizi her platformda dile getireceğiz".