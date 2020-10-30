  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Aktüel

HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:42:54 -
HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan terör soruşturması kapsamında tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ceylan ve HDP Yenişehir İlçe Başkanı Remziye Sızıcı ile 2 partilinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ceylan ve bir partili tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararına istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, HDP il ve ilçe binasında 22 Ekim'de arama yapmıştı. Arama sırasında çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete, terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu poster, resim ve tişört, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrak ve flamasının olduğu bez parçaları ele geçirilmişti.

Her 2 binada yapılan aramada, aralarında HDP İl Başkanı Ceylan ve Yenişehir İlçe Başkanı Sızıcı'nın da bulunduğu 4 partili gözaltına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul Repo Piyasasında fonlama yapmayacak. Merkez Bankası tarafından BIST Repo-Ters Repo Pazarı'..
Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!
Gündem

Melisa Döngel, gittiği kafeye alınmayınca tehditler savurdu: Sizi bitireceğim!

Magazin medyası tarafından 'ünlü' etiketi ile pohpohlanan isimlerden dizi oyuncusu Melisa Döngel, yeni bir skandalla gündeme geldi. Pandemi ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay