HDP de vekili de Kandil’in sesi! ‘Parti ile vekiller ayrılsın. Fezlekelerin içeriğine bakılsın” diyen zillet ittifakına tepki yağıyor

Hakkı Bilir İstanbul

HDP’nin kapatılmasını engellemek adına suçun şahsiliği ilkesinden dem vurarak, vekillerin suçunun partiye yüklenemeyeceğini söyleyen CHP ve İYİ Parti, HDP’nin baştan sona bir terör organizasyonu olduğunu ve kendilerine verilen 6 milyon oyu Kandil’deki terör baronlarına peşkeş çektiklerini görmezden geliyor. HDP’nin PKK’ya destek vermediği algısını oluşturmak isteyenler, ‘Vekillerin hukuki durumu değerlendirilsin’, ‘Suçun şahsiliği gözetilsin’ kurnazlığıyla ittifak ortaklarının yargı önünde hesap vermesini ve kapatılmasını engellemeye çalışıyor. Hukukçular ise HDP’nin vekilleriyle bir bütünlük taşıdığına ve herhangi bir ayrımın söz konusu olamayacağına vurgu yapıyor.

Siyasi parti eylem ve söylemlerinden sorumludur

Türkiye Adalet Araştırmalar Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Ertuğrul Akar, “Muhalefet partilerin suçun şahsiliği ilkesine dem vurması hukuken kabul edilebilir değildir. Çünkü suçun şahsiliği ilkesi şahıslar arasında geçerlidir. Fakat tüzel kişiliklerin sorumlulukları kendilerini yönetenlerin fiilleriyle de sorumludurlar. Tüzel kişinin yönetim kademesinde bulunan gerçek kişilerin suç işlemesi burada asıl meseledir. Bunun da sorumluluğu gerçek kişi de olduğu kadar tüzel kişiliğin kurumsal yapısına da aittir” dedi. Partilerin hangi şartlarda kapatılacağının kanunda çok açık yazdığını kaydeden Akar, “101 ve 103. maddeler açık. Bir siyasi parti eylem ve söylemlerinden sorumludur. Suç işleyen, suç işleme olayını sürekli hale getiren, suç işleme noktasında da geri adım atmayacağı noktasında kanaat oluşturan tüzel kişilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen açılacak soruşturma sonrası AYM üyelerinin vereceği kararla kapatma hakkı tanımıştır. HDP’nin kurumsal kimliği de şahsi sosyal medya hesaplarında ve resmi internet sitesinde kişilerden bağımsız olarak açıklama yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

HDP konusunda son söz yargıda

Hukukçu Necip Kumandan, “Parti ve vekilleri birbirinden ayrılmaz. Bir partinin vekilleri ve temsilcileri terörü destekler açıklamalar yapıyorsa bunun kanundaki yeri açıktır. HDP, siyasi parti kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hususlara aykırı fikirler ve eylemler içindeyse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili kapatma davası açabilir” şeklinde konuştu. HDP hakkından kararı yargının vereceğini vurgulayan Kumandan, “Biliyorsunuz ki siyasi partilerin kapatılması için Yargıtay cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine anayasa mahkemesi 2/3 çoğunlukla karar verir. Anayasa mahkemesi tamamen kapatma yerine devlet yardımından tamamen ya da kısmen yoksun bırakılmasına da karar verebilir... Siyasi parti kanunun 101. Maddesinde kapatma nedenleri belirtilmiştir. Tabii ki partiyi temsil eden vekil ve partinin temsilcileri de terör örgütünü destekler tavırları ortadaysa bu da kapatılma sebebi olmalıdır” dedi.