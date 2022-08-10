HDP ağzıyla Bakan Soylu’ya saldırmıştı! CHP’li Torun’a okkalı cevap geldi

Yeni Akit/Ankara

Sosyal medya hesabından “Yine bir algı çalışması, yine bir iftira” ifadeleriyle CHP’li Torun’a tepki gösteren Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Mahkum oldukları iddia edilen Belediye Başkanları’nın mahkumiyetine ilişkin Bakanlığımıza ulaşan bir mahkeme kararı yoktur. Görevdeki bir belediye başkanının Sayın İçişleri Bakanı ile fotoğrafının olmasında yanlış olan nedir?” diye yazdı.

Korundukları iddiası yalan!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un; Şırnak Uludere ilçe Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Belediye Başkanı Cevher Benek’in 2012-2013 yıllarına ilişkin eylemlerinden dolayı yargılandıkları davada haklarında hapis cezası verilmesine rağmen ‘Bakanlığımızca korundukları yönünde bazı basın yayın organlarına yansıyan iddiası üzerine, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: Adı geçenler hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesince karar verildiği ifade edilmektedir. Ancak Bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır. Bununla birlikte açık kaynaklarda elde edilen bilgilere göre, Sait Ürek’e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla Belediye Başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek’e atfedilen eylemlerin ise Belediye Başkanlığı görevi ile ilgili olduğu tespit edilmiş, adı geçen hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla sunulur…”