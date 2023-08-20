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Gündem HDP Adana İl Başkanlığı binasına saldırı girişimi iddiası!
Gündem

HDP Adana İl Başkanlığı binasına saldırı girişimi iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-08-20 17:38:00 -
HDP Adana İl Başkanlığı binasına saldırı girişimi iddiası!

Adana'da HDP ile Yeşil Sol Parti’nin ortak kullandığı binaya patlayıcı ve yanıcı maddeyle saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan binanın girişine sabah saatlerinde bir kadın geldi. İçinde patlayıcı madde bulun 3 pet şişeyi binanın önüne bırakan kadın çevredekiler tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri yaptıkları incelemede, pet şişe içerisindeki sıvının yanıcı ve patlayıcı madde olduğunu tespit etti.

Karakış'tan açıklama!

Olaya dair bilgi veren HDP Adana İl Eşbaşkanı Mehmet Karakış, kadının kapının açılmaması üzerine merdivenlerde 15 dakika bekledikten sonra çantasından çıkardığı pet şişeleri kapının önüne bırakıp binadan ayrıldığını söyledi. Karakış, “Yukarı çıkan kadın zili çalıyor bu esnada içeride bulunan yöneticimiz kadını fark edip, açmıyor. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Şikayetçi olduk” dedi.

Adana'daki aynı binaya 18 Mayıs 2015 tarihinde DAEŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.

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