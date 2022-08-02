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Siyaset HDP 6'lı masayı karıştırdı! 'Mansur'a da Meral'e de vereceğimiz oy yok'
Siyaset

HDP 6'lı masayı karıştırdı! 'Mansur'a da Meral'e de vereceğimiz oy yok'

HDP'li Ziya Pir'in açıklamaları 6'lı masayı karıştırdı. Pir, muhalefetin Mansur Yavaş veya Meral Akneşer'in aday olması durumunda HDP'den oy verilmeyeceğini söyledi. Pir'in açıklamalarına İYİ Parti'den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 12:49:00 -
HDP 6'lı masayı karıştırdı! 'Mansur'a da Meral'e de vereceğimiz oy yok'

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masa, Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi.

Adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçerken, masaya dışarıdan destek veren ve Kandil'in Meclis'teki savunuculuğunu yapan HDP şerh düştü...

"Ne Mansur'a ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok"

HDP eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok." dedi.

Pir'in açıklamasına İyi Parti'den sert tepki geldi.


"Kirli ortaklarınızla beraber haddinizi bildireceğiz"

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, Pir'e yanıt verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aslan, "Gerçek faşist olmanız ve Türk düşmanlığınız şöyle dursun. AK Parti’nin gizli ortağı olduğunuzu her köşeye sıkıştığında gösteriyorsunuz! Mecbursunuz. Ama nafile, büyük Türk Milleti kirli ortaklarınızla beraber size haddinizi bildirecek." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Başçavuş

esas kirli Ortak Sizsiniz ABD nin uşakları Sizi Parlementoya Tasyiyan Ermeni Kemal'e Yazıklar Olsun

Eyüp

Sarhoş masasının bile bir adabı kuralı varken altılı masada o da yok. Her tarafı pislik içinde.
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