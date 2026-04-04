HBB'den Hataybot'a toplam 3 milyon TL ödül

HatayBot yarışmasının açılış töreninde konuşan HBB Başkanı Öntürk, projenin her zaman yanında olduğunu belirterek görev yaptığı süre boyunca projeyi ve gençleri her zaman destekleyeceğini iletti.

Hatay’ın ve ülkenin geleceğinin gençlere bağlı olacağını aktaran Başkan Öntürk “Yarışmada birinci olan kardeşlerimize 1 milyon TL ödül vereceğiz. Teçhizatları için de 2 milyon TL ödülü vereceğiz.” dedi.

Gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve teknoloji üretimine teşvik etmek ve amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda finale kalan projeler, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

HBB HatayBot’a 15 Takım ile Katıldı

HBB Hatay Bilim Merkezi HatayBot’a 15 takım, 30 öğrenciyle katılırken il genelinde toplamda ise 152 proje arasından 30 proje sahibi takım, finale kalarak yarışma alanında icatlarını sergiliyor.

Öğrenciler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan projeler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor.

Yarışma süresince katılımcılar hem projelerini tanıtma fırsatı buluyor hem de teknoloji alanındaki yetkinliklerini sergiliyor.

4 Nisan’da gerçekleştirilecek finallerde öğrenciler, komisyon değerlendirmeleri sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ilk üçe giren projeler belirlenecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bilim, teknoloji ve eğitim alanında şehre katkı sunan bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini belirterek gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

HBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler dairesi, yarışma süresince yiyecek-içecek ikramı, teknik destek, tişört temini, reji ve kamera sistemi kurulumu ile tüm baskı malzemelerinin teminini sağlayarak etkinliğe katkıda bulundu.