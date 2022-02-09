Hazreti Muhammed (SAV) ile Hazreti Meryem'e yapılan hadsiz hakaretler! Hitit Üniversitesi Prof. Azimli için adım atarken Dr. Cihad Kısa neden korundu?

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Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında çirkin ve haddi aşan ifadeler kullanan İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında soruşturma başlattı.

Dr. Cihad Kısa'yı koruma yarışı!

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nün hadsizliğe yönelik hızlı adımı, Hz. Meryem'e yönelik "iffetsizlik" iftirası atan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Cihad Kısa'nın hadsizliğinden sonra Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nin yazılı açıklamasını gündeme getirdi.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi açıklamasında, Hz. Meryem'e sahip çıkanları Dr. Cihad Kısa'nın sözlerini çarpıtmakla suçlayıp hedef almıştı.

Açıklamada, "Son zamanlarda İslam dininin ilke ve değerlerine ilişkin kabul edilemez söylem ve eylemlere tanıklık etmekteyiz. Akademi içinden veya dışından bazı kimselerin sözlerinin kimi zaman çarpıtılarak, yazılı, görsel ve sosyal medyaya servis edilmesi ile inancımız gayri ahlaki, haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz bırakılmaya çalışılmaktadır." denilmişti.

Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik çirkin sözleri "kırpılmış" diye savunulsa da Kısa'nın konuşmasının tamamı da ortaya çıkmıştı. Dr. Cihad Kısa, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından da korunarak, üniversitedeki görevine sorunsuz şekilde devam etti.

İşte iki hakaret için yapılan iki açıklamadaki fark!

Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e hakareti

Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin Hz Muhammed Efendimiz'e (SAV) hakareti