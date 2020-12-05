Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin programı belli oldu
Bu sene seyircisiz düzenlenecek Hazret-i Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık Pazartesi günü Şems-i Tebrizi Türbesi'nin ziyareti ile başlayacak.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle anma törenlerinin bu yıl seyircisiz yapılacağı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Hazret-i Mevlana'nın 747.Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık Pazartesi günü 13.30'da Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ile başlayacak ve Mevlana Müzesi ziyareti ve namaz ile devam edecek. 14.15. Sema Töreni (Mukabele-i Şerif) Konya Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak. Programlar televizyonlarda canlı yayınlanacak. "İfadesi kullanıldı.