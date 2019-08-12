Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 - Galatasaray: 1 Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçından 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçından 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray İtalyan ekibi Fiorentina ile bir hazırlık maçı oynadı. Fiorentina adına golleri 42. dakikada Boateng, 45+3. dakikada Sottil, 61. dakikada Benassi ve 83. dakikada Simeone’den gelirken Galatasaray’ın tek golü 50. Dakikada Emre Mor’dan geldi.

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