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Haziranda Ege Bölgesinden 1 milyar 426 milyon dolarlık ihracat

İzmir’deki serbest bölgelerden yapılan ihracat tutarları da ilave edildiğinde Ege Bölgesinden yapılan ihracat 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Haziranda Ege Bölgesinden 1 milyar 426 milyon dolarlık ihracat

İzmir’deki serbest bölgelerden yapılan ihracat tutarları da ilave edildiğinde Ege Bölgesinden yapılan ihracat 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat performansı ile 80 yıllık ihracat rekoruna imza atarken, haziran ayında 9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle mola verdi. Haziran ayında EİB’nin ihracatı, 2018 yılı haziran ayına göre yüzde 21’lik azalışla 1 milyar 75 milyon dolardan, 853 milyon dolara geriledi.



Ege Bölgesinden yapılan ihracat ise; 1 milyar 253 milyon dolar oldu. İzmir’deki serbest bölgelerden yapılan ihracat tutarları da ilave edildiğinde Ege Bölgesinden yapılan ihracat 1 milyar 426 milyon dolara yükseldi. 2019 yılının ilk yarısı geride kalırken Ege İhracatçı Birliklerinin 6 aylık ihracatı yüzde 2’lik azalışla 6 milyar 493 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. EİB’nin son bir yıllık ihracatı ise; yüzde 2’lik artışla 13 milyar 182 milyon dolara yükseldi.


Haziran ayında EİB’nin sanayi ürünleri ihracatı 484 milyon dolar olurken, tarım ürünleri ihracatı 303 milyon dolarda kaldı. Madencilik sektörü haziran ayında 65,7 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılı haziran ayında 44 milyon dolar olan ihracatını, 2019 yılı haziran ayında yüzde 4’lük artışla 46 milyon dolara taşırken, EİB bünyesindeki diğer 11 ihracatçı birliği haziran ayında ihracatta artıya geçemedi.



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 90,6 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan birlik olurken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 80,7 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 66 milyon dolarlık ihracat tutarıyla en fazla ihracat yapan üçüncü birlik olurken, Ege Maden İhracatçıları Birliği 65,7 milyon dolar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 65,3 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.



Haziran ayında, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 57 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 46,4 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 39,8 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, haziran ayında 13,5 milyon dolar ihracatı kayda alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 10,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Mayıs ayında yüzde 44’lük ihracat artışı yakalayan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği haziran ayında aynı başarıyı tekrarlayamadı ve 8,6 milyon dolarlık ihracat kayda alabildi.



Türk ekonomisindeki daralmanın yanında Haziran ayında 9 günlük bayram tatilinin ihracat rakamlarına olumsuz etkisinin olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılının ikinci yarısında Ege Bölgesinden yapılan ihracatın daha iyi bir performans göstermesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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