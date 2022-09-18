Hazır yufkadan gözleme nasıl yapılır? Beslenme çantasına farklı tarif
Pratik gözleme tarifi | Beslenme çantasına ve kahvaltı sofralarına uygun bir tarif arayanlar 'Peynirli gözleme nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, peynirli gözleme için hangi malzemeler gerekli? Kolay gözleme tarifi:
Gözleme hazırlamak için hamur açmak istemiyorsanız; işte, hazır yufkadan kolay gözleme tarifi….
Gözleme tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- İç harcı için:
- 200 gram beyaz peynir
- Maydanoz
Hazır yufkadan gözleme nasıl yapılır? Beslenme çantasına farklı tarif
Bir karıştırma kabının içerisinde peyniri ve maydanozu karıştırın.
Bir adet yufkayı tezgaha serin ve üzerine fırça ile yağ sürün.
İç harcından yufkanın ortasına yerleştirin.
Yufkayı dikdörtgen olacak şekilde kapatın.
Bir tavaya fırça sürün ve gözlemelerin iki yüzünü pişirin.
Gözlemelerin bir yüzünü 2-3 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.
Afiyet olsun.