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Ekonomi Hazine’ye ait taşınır ve taşınmaz mülkler satılacak
Ekonomi

Hazine’ye ait taşınır ve taşınmaz mülkler satılacak

Yeniakit Publisher
2023-04-13 16:13:00 - 2023-04-13 16:15:48
Hazine’ye ait taşınır ve taşınmaz mülkler satılacak

Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mülkiyeti hazineye ait arsa vasfındaki taşınmazlar ile araçların satışı için ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ilanla tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazlar ve taşınırların (Araç) satış  ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile  hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (kat 1) İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacak.

İsteklilerin her taşınmaz ve taşınır için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar (Gevher Nesibe mh. Tekin sk. No: 8 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya Yakut mh. M.K.P. Bulvarı No: 172 Kocasinan/Kayseri adresinde bulunan Kocasinan Kaymakamlığı, Malmüdürlüğüne yatırılacak) geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. Satış bedelinin  5.000,00.- (Beşbin) TL’ nin üzerinde olması ve talep edilmesi halinde  satış bedelinin  1/4’ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle  2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

Adres: Mevlana mh. Kocasinan Bulvarı NO: 155 Kocasinan/KAYSERİ  Tel: 0 (352) 222 89 84

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