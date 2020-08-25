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Ekonomi Hazineden 547,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Ekonomi

Hazineden 547,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:28:35 -
Hazineden 547,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 547 milyon 500 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı yaptı.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 547 milyon 500 bin lira tutarında, 26 Ağustos 2020 valörlü, 21 Ağustos 2024 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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