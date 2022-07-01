Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sınav duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 08 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Giriş ve Seçme Sınavı yapılacak.

Giriş Sınavı; Açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlan 6 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı yapılacak.

Seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecek.

Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 29 Temmuz 2022 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

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