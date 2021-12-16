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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama

Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeline ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:55:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama yapıldı.

Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeline ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek

Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır.

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