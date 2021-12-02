Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama
Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi yaşandı.
Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.
Nureddin Nebati kimdir?
Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.
Lütfi Elvan kimdir?
Lütfi Elvan (12 Mart 1962; Ermenek, Karaman), Türk mühendis, ekonomist, siyasetçi. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir