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Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama

Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:51:00 - 2021-12-02 01:03:23
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama

Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı.

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir. Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Lütfi Elvan kimdir?

Lütfi Elvan (12 Mart 1962; Ermenek, Karaman), Türk mühendis, ekonomist, siyasetçi. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir

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