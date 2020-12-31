  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı:
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı:

Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 435,1 milyar dolar, net dış borç stoku 262,2 milyar dolar oldu - Hazine garantili dış borç stoku 14,7 milyar dolar, kamu net borç stoku da 941,1 milyar lira olarak gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:18:50 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini açıkladı:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stokunun 435,1 milyar dolar, net dış borç stokunun 262,2 milyar dolar olarak hesaplandığını bildirdi.

Bakanlık, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 435,1 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262,2 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 35,6 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,7 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku bu dönemde 941,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,8 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 2 trilyon 18,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 42,6 olarak kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı
Ekonomi

Markete gidenler şoke oldu! Fiyatı yüzde 60 arttı

Ayçiçek yağındaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen engellenemiyor. Market raflarında ayçiçek yağının fiyatı yüzde 60'a ..
Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!
Ekonomi

Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay