Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek

Bakanlıkça taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayımlanırken, başvurular 29 Aralık’ta sona erecek. Ayrıca taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı da açıklandı. Merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek çalışanı, 5 koruma ile güvenlik görevlisi, 15 tekniker; taşra teşkilatı için 65 avukat olarak belirlendi. Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi. Bakanlık, 2020-2021 döneminde farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 3 bin 703 kadro için sınavlar gerçekleştirmişti.