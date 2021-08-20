Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bu riski göz ardı edemeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üretime, ihracata ve istihdama can verenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz.

Aşılanmanın hız kazanması, ertelenmiş talebin devreye girmesi ve geçen senenin düşük baz etkisinin de katkısıyla bu sene küresel çapta yüksek büyüme oranları bekleniyor.

Makro finansal istikrar açısından dikkatle takip edilmesi ve temkinli olunması gereken bir dönemi yaşıyoruz.

Riski göz ardı edemeyiz

Küresel enflasyonun beklenenden daha kalıcı olma riskini göz ardı edemeyiz. Finansal piyasalarda küresel anlamda veri duyarlılığının artacağı bir döneme girmekteyiz.

Türkiye pandeminin gerek sağlık gerekse sosyo ekonomik olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu.

2021 ikinci çeyreğinde üretim, ihracat ve hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz

2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici özelliği yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamız.

Dünya ihracatından aldığımız pay artıyor.

2021'de milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.