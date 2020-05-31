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Aktüel

Hayvanların buzlu kokteyl keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde artan sıcaklıklara karşı hayvanlar buzlu meyve ve et kokteylleri ile serinletiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:09:14 -
Hayvanların buzlu kokteyl keyfi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde artan sıcaklıklara karşı hayvanlar buzlu meyve ve et kokteylleri ile serinletiliyor.


Mayıs aynın ortaları itibariyle başlayan ve 35 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların ardından hayvanat bahçesi sakinlerini serinletmek için çeşitli yöntemler yapılıyor.


Bu yöntemlerden biri olan buzlu meyve ve et kokteyli ise ayı, kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguarlar tarafından çok sevilerek tüketiliyor.


Filler ve zebralar da günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılarak serinletiliyor.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, çöl sıcaklıklarının erken gelmesinden dolayı uygulamayı erkene çektiklerini belirterek, “Havaların ısınmasıyla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesinde özellikle ayıları, aslanları, kaplanları, leoparları ve jaguarları serinletmeye başlamış bulunmaktayız. Normalde biz Temmuz sonu Haziran başı buz kokteylleri vermeye başlayacaktık ama çöl sıcaklıklarının erken gelmesinden dolayı özellikle ayılara elma, armut, muz domatesten oluşan kokteyli yaparak veriyoruz. Serinleme havuzuna atıyoruz onlarda oraya girerek alıyorlar bu sayede hem karınları doyuyor hem de serinlemelerini sağlıyoruz. Yırtıcılarımıza ise et kokteylleri veriyoruz bu şekilde hem karınlarını doyurup hem de serinliyorlar böylelikle sıcak günleri serin geçirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

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