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Spor A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe
Spor

A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe

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A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe

Yaklaşık 700 milyon liralık borç yüküyle mücadele eden Denizlispor’a eski futbolcusu Tiago Lopes’e olan borcu nedeniyle 6 puan silme cezası verildi. Kadrosundaki bazı oyuncuların ayrılmak istemesi üzerine kulübün yeni sezon planlaması belirsizliğe girdi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, yeni sezon öncesinde büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Süper Amatör Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Denizlispor'a FIFA tarafından -6 puan silme cezası verildi. Kulüp A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi. Bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Denizlispor'a eski yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle -6 puan silme cezası verildi.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaklaşık 700 milyon TL tutarındaki borç yükü nedeniyle kulübümüz hakkında devam eden kalıcı transfer yasağı bulunmaktadır. Denizlispor, futbol faaliyetlerini büyük ölçüde altyapısından yetişen 17 futbolcusuyla sürdürmektedir. 7-8 futbolcumuz Denizlispor'da yer almayı düşünmediklerini kesin bir şekilde ifade etmiştir. İlgili futbolcularla son bir değerlendirme görüşmesi daha yapılacak ve kulübümüzün yeni sezon yapılanmasına ilişkin yol haritası net olarak belirlenecektir" denildi.

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