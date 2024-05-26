Hayvanları biz de seviyoruz ama siz de biraz insan olun!.."

Türkiye genelinde sokak hayvanlarına yönelik politikalar ve toplumsal güvenlik meseleleri tekrar gündeme oturdu. Sokak köpekleri nedeniyle yaşanan çeşitli tehlikeli olaylar, kamuoyunda endişe oluştururken, bu konudaki politikaların yeniden gözden geçirilmesi çağrıları da arttı. Hikmet Genç ise "Sokakta başıboş köpek olmaz. Hiçbir gelişmiş toplumda kabul edilemez. Zira bu insan hakları meselesidir. Devletin birinci görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır" diyerek konuya bakışını net bir şekilde ortaya koydu. Genç, kamuoyunun, kendilerine "hayvansever" diyen "köpekçiler" tarafından yönlendirildiğine dikkat çektiği Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Mevzuya girerken; 'ben de severim hayvanları' demek zorundasın. Sonra varsa evinde bir kedi, kuş, balık, iguana vesaire, ondan bahsedersin.

Şöyle beslerim, böyle bakarım, ben köydeyken.., diye başlayıp 'hayvan düşmanı' olmadığını ispatlamaya çalışırsın...

Neden?..

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Kendilerine hayvan sever diyen köpekçiler sana saldırmasınlar diye!

Baştan söyleyelim dedik. Hadi ben de söyleyim bari. Evde beslediğim 'Kekik' adında bir kedim var. Üstelik çipli. Sevdiğim diğer hayvanlar sırasıyla inek, koyun ve bukalemun. Eskiden pet shop'larda vardı bukalemun. Pet shop'un içinde tutamaç şeklinde ayaklarıyla dala tutunmuş bir halde, fıldır fıldır dönen koca gözlerini dakikalarca seyretmek çok hoşuma giderdi. Bir taraftan da acırdım. Amazon'da doğal ortamında kendi cinsleriyle bir arada olmak varken, tek başına 20 santimlik plastik bir dalın üzerinde, insanların içinde ne işi vardı?

Ama herkes hayvan sever olmak zorunda değildir.

Neden hayvan sevmiyorsun, neden korkuyorsun diye soramazsın kimseye.

Sana ne?..

Yavru kediyi görünce masanın üstüne çıkan tanıdığım var. Hayvana dokunamayanlar var. Böceklerden, hatta sadece örümcekten (araknofobi) korkanlar var.

Olabilir, kime ne?

O insanların psikolojisine hükmetmek, onları yargılamak kimsenin haddine değil, size ne?..

Gelelim sadede.

Sokakta başıboş köpek olmaz. Hiçbir gelişmiş toplumda kabul edilemez.

Zira bu insan hakları meselesidir.

Devletin birinci görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.

(...) Başıboş köpekler sokaklarda çoluk çocuk kadın erkek genç yaşlı onca insana saldırdı, parçalayarak öldürdü ya da sakat bıraktı.

Ben güvenli sokaklar istiyorum. Dışarı çıkan çocuğumun her defasında "arkasından köpek gelir mi saldırır mı" endişesi yaşamak istemiyorum.

100 milyarlık mama lobilerinin aşağılık operasyonlarına son verilmesini bekliyorum.

Onca insan hayatını kaybetmiş, küçücük çocuklar yaşlı insanlar başıboş köpekler tarafından parçalanmış. Başka insanların hayatını umursamayan (sözde) köpek severlerin utanmadan sıkılmadan 'sokak köpeklerine dokunmayın' demesine tahammülüm yok artık.

Barınaklarla mı, sahiplendirilerek mi, kısırlaştırılarak mı, gönüllülerle mi, olmadı çoğu gelişmiş medeni ülkelerde olduğu gibi belli süre içerisinde sahiplendirilemeyen hayvanları uyutarak mı çözülür bilmem. (1932'de 2123 sayılı Resmi Gazete'de 'sahipsiz hayvanların hepsinin itlaf edilmesi' yönünde bir tamim yayınlandı. Vakti zamanında öyle çözülmüş.)

Ama bu sorun artık çözülmeli.

Mesela 'başıboş köpeklerinin saldırısıyla hayatı sona ermiş ya da sakat kalmış' küçücük çocuğun anne ya da babasının yerine koyun kendinizi. Anne baba değilseniz, annesi ya da babası 'sokak köpekleri tarafından parçalanmış' o evlatlarla empati kurun.

Hayvanları biz de seviyoruz ama siz de biraz insan olun!.."