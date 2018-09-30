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Hayvanlara zarar veren kişiler nasıl cezalandırılmalı?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Hayvanlara zarar veren kişiler nasıl cezalandırılmalı?" sorusunu yöneltti.

30 Eylül 2018 Pazar 14:06

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Son günlerde hayvanlara karşı işlenen suç oranlarında ciddi artışlar yaşandı. Ülkenin dört bir yanından gelen üzücü haberler 'Hayvanlara eziyet edenlere' caydırıcı cezalar getirilmesi gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akit Soruyor ekibinin gündeminde dün ülkemizin kanayan yarası 'Kadın Cinayetleri vardı. Bugün de İstanbullulara hayvanlara yönelik işlenen suçları hatırlatararak; "Onlara zarar veren kişiler nasıl cezalandırılmalı?" sorusunu yönelttik. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar hayvanlarında Allah tarafından yaratılmış canlılar olduklarını vurguladılar. Onlara eziyet edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen bir kişi de; bunun ancak dini hükümlerin uygulanmasıyla başarılabileceğini söyledi:

İslam Hukuku'na göre hayvanlara yapılan zulümlere verilen cezalar araştırılmalı ve bu hükümler uygulanmalıdır.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:06
  1. İstanbul
  2. Hayvanlara eziyet
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