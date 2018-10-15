THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hayvan sevgisi vicdanlı yapar

Çocuğun sağlıklı ruhî gelişiminde hayvanların, bitkilerin özellikle de evcil hayvanların çok büyük rolü var. Vicdanî gelişiminde ise çok çok daha büyük..

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:44
Hayvan sevgisi vicdanlı yapar


Çocuğun beden gelişimi sırasında, zihnî, ruhî ve sosyal gelişim birbirini sürekli etkileyerek tamamlanır. Çocuk önce kendini ve kendi dışındaki dünyayı algılar, algıladıklarını da taklit ederek, onlara teması öğrenir. Muhakkak ki bu temasta en önemli kişi önce annedir. Sonra diğer aile fertleri, daha sonraları da yakın ve uzak çevresindeki insanlar gelir.

Hayvanlar ve bitkiler ise gerek canlı, gerekse cansız (oyuncak) halleri ile çocuğun dünyasına bebeklikten itibaren girerler.

Özel bir bebek veya oyuncak ayı çocuğun annesinden sonra en yakın arkadaşı olabilir. Bu oyuncaklar onun sırlarını paylaşır, kızgınlığına katlanır, huzursuzluğunu giderir.

Evcil hayvanlar da aynen bu oyuncaklar gibi, hatta daha fazla etkilidir. Çocuk onunla mutluluğunu veya mutsuzluğunu paylaşabilir, öfkesini ona bağırarak giderebilir. Ona bakarak birine birşeyler vermenin, yardım etmenin zevkini tadabilir. Onu sahiplenerek bağlılık duygusunun farkına varabilir. Yine çocuk evcil hayvana bir şeyler öğreterek, kendisi de bir şeyler öğrenir. Korkularını onun üzerinde deneyerek yenebilir ve de insani davranışın temelini oluşturan sevmeyi, paylaşmayı, korumayı, bağımsız bir kişi olmayı öğrenir. En önemlisi şiddetten uzaklaşır.

Veteriner hekimlerin uyarısı var

Daha çok evcil hayvanlarda görülen zoonoz hastalıklar zaman zaman insanlara da bulaşabiliyor. Evcil hayvanınız sokak hayvanlarıyla oynuyorsa, ya da sokak hayvanlarıyla çok içli dışlıysanız bu hastalıkların size bulaşma riski de yüksek. Uzmanlar bu zoonoz hastalıkları Kuduz, Histoplazmoz, Toksoplazma, kedi tırmığı hastalığı, Mantar Enfeksiyonları, Salmonella, Brusella, Şerit tenya, Q Humması, Kelebek Hastalığı, Şarbon, Çiçek ve Toksokariazis başlığı altında özetliyor. Veteriner Hakim Bora Benli bu hastalıklardan bazılarının insana bulaştığı takdirde tedavi edilmezse ölüme varabilecek sonuçlar doğuracağını ifade ederek “Köpeklerden bulaşabilecek Histoplazmoz, tüberküloz benzeri bir akciğer hastalığıdır. Deri sorunları oluşturur. Tedavi edilmezse beyinde tümör oluşumuna sebep olabilir.” diyor

Hamilelikte kediye dikkat

Evinde kedi besleyen hamile bayanları da uyaran Benli “Kedilerde ise Toksoplazma riski vardır, Toksoplazma, Kedilerin dışkısından ve pişmemiş et yenmesinden bulaşır. Normalde çok fazla sorun olmayan bu zoonoz gebelik döneminde çok tehlikeli olmakta, bebek ölümleri, düşükler ya da kalıcı sakatlıklarla sonuçlanmaktadır. Kedi tırmığı hastalığı da buna benzer şekilde gebelikte çok tehlikelidir. Genel olarak bebekleri etkileyen bu hastalıkta bağışıklık sistemi dirençsiz olan kişilerde değişik sorunlar görülmektedir.” demekte.

Gribe benzer ama daha tehlikeli

Hayvanlardan bulaşabilecek mantar enfeksiyonlarının da tehlikelerinden bahseden Veteriner Hekim Benli son uyarısı şöyle: “Özellikle kanatlı hayvanlardan bulaşabilecek olan Salmonella, Tifo ve paratifo ile zehirlenmeye yol açan bir çeşit zoonoz hastalıktır. Papağan humması dediğimiz hastalık, tedavi edilmediği takdirde zatüreeye yol açan ve öldürücü bir zoonoz hastalıktır. Gribe benzeyen ancak ilerlemesi ile kalp kapakçıklarının işlevlerini bozan zoonoz hastalıkların başında geliyor. Kelebek Hastalığı hastalığı tabir ettiğimiz, akciğerler başta olmak üzere iç organlara yerleşen kelebek şeklindeki asalakların yol açtığı öldürücü bir hastalık."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:44
  1. hayvan
  2. hayvan sevgisi
  3. hayvan besleme
  4. toksoplazma
  5. hamilelikte kedi besleme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nesli tehlikedeki peçeli baykuş Iğdır'da bu halde bulundu
    1. Nesli tehlikedeki peçeli baykuş..
    2. New York borsası yeni piyasaya da..
    3. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    4. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz..
    5. Edirne'de minibüs devrildi: 13 kişi..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya..
    7. Önümüzdeki günlere hazırlıklı..
    8. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    9. Bakan Mustafa Varank'tan 'kesinti'..
    10. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri..
    11. Bebeklerde kelime haznesi
    12. Rusya - Türkiye maçındaki..
    13. Borsa, günü yükselişle kapattı
    14. Mutfakta temizlik nasıl olmalı?
    15. Gaziantep'te tarihi eser operasyonu!
    16. Kral Selman'dan "Cemal Kaşıkçı" talimatı
    17. Okula alışmayı zorlaştıran sebepler
    18. Beşiktaş'a Ljajic'ten müjdeli haber!
    19. Emine Erdoğan'dan çevre konusunda..
    20. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?