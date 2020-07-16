Hayvan haklarını savunurken insanı aşağıladılar

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından yapılan bir payşımda hayvanları korumak adına yapmadıkları şey kalmıyor.

Çiftlikte doğan bir hayvana Burak, annesine de Zeynep ismini koyarak hayvanlara insan ismi taktılar.

Hayvanları korumak gibi masum bir iyi niyeti bu hareketleriyle sulandırdılar.

HAYTAP tarafından paylaşılan mesaj şöyle:

Zeynep Anni Eşeği hatırladın mı?

Bu sabah çiftliğimizde yavru bir sıpası oldu. Adını Burak koyduk. Yaşatmadıkları anneliği doya doya çiftliğimizde yaşayacak bundan böyle...

Ölene kadar.. Eziyet görmeden... Sizlerin de desteği ile

Burak sıpanın ilk görüntüleri yakında yine burada.