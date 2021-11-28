Haytalı tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Haytalı yapılışı çok kolay ama yemesi çok keyifli. İşte tarifi...

Haytalı tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

Muhallebisi için;

1 su bardağı mısır nişastası

4 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

Haytalı buzlu suyu için;

6 su bardağı su

2 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı gül suyu (İsteğe bağlı)

Yarım çay kaşığından az kırmızı gıda boyası

Yapılışı

Muhallebisi için 3 su bardağı su ve 1 su bardağı sütü ocağa koyun kaynasın. Kalan 1 bardak suyu 1 bardak nişasta ile eritin. Ocaktaki su-süt karışımı kaynayınca yavaş yavaş nişastayı dökün ve el çırpma teli ile hızlıca karıştırın birden katılaşacaktır. 2-3 dakika göz göz olana kadar pişirip ıslatılmış borcam tepsiye yayın. Dışarda 10 dk soğusun üzerine kurumaması için biraz su ekleyip dolaba koyun bir kaç saat dinlensin. Buzlu suyu için 6 bardak suya 2 çay bardağı şekeri gül suyunu ve gıda boyasını ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın bir kaba koyup donması için buzluğa atın. Servis yapacağınız zaman muhallebiden avuç için kadar parçalar keserek küp şeker büyüklüğünde doğrayıp üzerine buzlu suyundan ekleyip soğuk servis yapın. İsteğe bağlı üzerine sade dondurma ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.