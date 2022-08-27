Hayret ki ne hayret! Ayağı kırılan Tatlıses, değere bindi
İbrahim Tatlıses’in geçirdiği trafik kazasının ardından ayakları alçılı şekilde sahneye çıktığı mekanda o anı görmek isteyen hayranları, Tatlıses’i en ön masadan izlemek için 20 bin lira ödedi.
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, hastaneye kaldırılmıştı. Ayak tarak kemikleri kırılan Tatlıses, alçı yapılırken "Akşama sahnedeyim" demişti. Tatlıses'in bu açıklamasının ardından çıkacağı mekanın telefonlarının kilitlendiği bildirildi.
Değere bindi
Sabah'ın haberine göre, Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenler 20 bin lira ödedi. Arka masadakiler ise 4-10 bin lira arası ücretler karşılığında yer bulabildi. Gecenin sonunda ise müşteriler, Tatlıses'in alçısına imza atmak için sıra oldu.