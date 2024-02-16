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Aktüel Hayrat Yardım ocak ayında neler yaptı?
Aktüel

Hayrat Yardım ocak ayında neler yaptı?

Yeniakit Publisher
2024-02-16 21:49:00 -
Hayrat Yardım ocak ayında neler yaptı?

Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya devam etti.

Hayrat Yardım 2024’ün Ocak ayında da yurtiçi ve yurtdışında insani yardım faaliyetleri sürdürdü.

Deprem bölgeleri başta olmak üzere yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine 847 bin 574 ekmek, 20 bin 246 sıcak yemek, 4 bin 695 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Yetim hamiliği kapsamında 12 bin 473 yetime maddi destek sağladı. 990 çocuğa kıyafet desteği, 6 bin 369 kişiye de çeşitli kıyafet yardımlarında bulundu.

Bin 141 akika ve sadaka kurbanının kesimini yaparak, bu kurban etlerini 34 bin 230 kişiye ulaştırdı.
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420 çocuğa hafızlık bursu verdi. 150 çocuğa psikososyal destekte bulundu. 608 çocuğa kırtasiye seti hediye etti.

100 briket evin ve 14 konteyner evin inşasını tamamladı. 44 ton yakacak yardımında bulundu. 520 battaniye dağıttı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 193 kursiyerine AFAD koordinesinde eğitim vererek akreditasyonlarını sağladı.

Yurtdışında 57 su kuyusu açarak 22 bin 800 kişiye temiz içme suyu ulaştırdı. Bununla beraber görme engelli 110 insanın katarakt ameliyatını yaparak yüzlerinin gülmesine vesile oldu.

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