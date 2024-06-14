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Aktüel Hayrat Yardım Ekipleri Yola Çıkıyor
Aktüel

Hayrat Yardım Ekipleri Yola Çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-14 18:52:00 -
Hayrat Yardım Ekipleri Yola Çıkıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı faaliyetleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışında kesimlerine vekalet edilecek kurbanlıkların İslami usullere göre seçim işlemleri gerçekleştirildi.

Bu sene “Kurbanda Kardeşlik Var” temasıyla savaş, açlık ve kıtlıkla mücadele eden mazlum ve mağdur insanların acılarını bir nebze de olsun hafifletmek, bayram sevinci yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla 30’dan fazla ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirmek üzere ekipler yola çıkmaya başladı.

Kesimlerin İslami hassasiyetle gerçekleştirilmesi, kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve derneğe bağış yapan hayırseverlere kesilen kurbanların videolarının sorunsuz bir şekilde gönderilmesi için 115 kişilik ekip yola çıkmaya başladı.


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