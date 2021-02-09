Hayrabolu’da devasa meyve bahçesi icradan satılık
Hayrabolu İcra Dairesi, içerisinde 9 binden fazla meyve ağacı bulunan 69.200 m2’lik “meyve bahçesi” vasfındaki taşınmazı 1.837.600 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Çerkezmüsellim Mahallesi, Karakaçan Mevkiinde kain 5378 Parsel nolu 69.200 m2 yüzölçümlü “Meyve Bahçesi” vasfındaki taşınmazın ilk satışı 1.837.600 TL muhammen bedelle 25.03.2021 günü saat 10.30-10.35 arasında Hayrabolu İcra Müdürlüğü’nde yapılacak.
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