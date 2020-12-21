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Aktüel Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı
Aktüel

Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

Zanlının cezaevine gönderilmesiyle olayla ilgili tutuklananların sayısı ikiye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:55:19 -
Haymana'daki su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulunmasına ilişkin aranan şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Haymana ilçesindeki eski su kuyusunda erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemiklerin bulunmasıyla ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılan Eseri Tepesi yakınındaki eski su kuyusunda yaklaşık 1,5 ay önce yapılan aramada 14 yaşındayken kaybolan M.K'ye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve insan kemiklerinin bulunmasıyla ilgili firari zanlı İzzet G'nin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Şanlıurfa ve Haymana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzet G'yi yakaladı.

Haymana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kasım ayında ihbar üzerine Yılan Eseri Tepesi yakınındaki eski su kuyularında inceleme başlatılmış, yaklaşık bir hafta süren tahkikat sonucunda itfaiye ekiplerinin de katılımıyla bölgede kullanılmayan kuyuda arama yapılmıştı.

Aramada bir çocuğa ait olduğu düşünülen kafatası ve kemiklere rastlanmış, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen kafatası ve kemiklerin, 2006 yılının aralık ayında 14 yaşındayken kaybolan M.K'ye ait olduğu ihtimali doğrultusunda polis ekiplerince çalışma yürütülmüştü.

Olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, İzzet G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.


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