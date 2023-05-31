Hayko Çepkin konserine gelenlerden Kılıçdaroğlu için böyle oy istemişti! Acaba utanır mı?

Bizzat kendisinin "Sanatçıdan yalakan olmaz" sözüne karşın birçok şarkıcı, oyuncu, şair Kemal Kılıçdaroğlu için seçim sürecinde oy dilendi.

Onlardan birisi de Hayko Çepkin'di..

Çepkin, 28 Mayıs'tan önceki bir konserinde kendisini izlemeye gelenlere, "Seçimden önceki son konserimiz olmaması için kime oy vereceğinizi biliyorsunuz" diye seslenerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etmişti.

Seçim Kılıçdaroğlu'nun aleyhine sonuçlandı.

"AK Parti kazanırsa konser veremeyeceğiz" çığırtkanlığıyla insanları kandırmaya çalışan Hayko Çepkin'in Erdoğan kazandıktan sonra çıkacağı konserlerin takvimi yayınlandı.

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Şimdi kamuoyu Hayko Çepkin'in aynı şekilde dinleyicilerine hitap edip özür dilemesini bekliyor.