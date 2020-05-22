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Hayırsever iş insanı koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken iş insanı Metin Koç, koronavirüs (kovid-19) sürecinde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:13:03 -
Hayırsever iş insanı koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken iş insanı Metin Koç, koronavirüs (kovid-19) sürecinde de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.



Son dönemde spora ve eğime verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Koçel Çelik Eşya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Koç, kovid-19 sürecinde de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.


Memleketi Giresun’da ihtiyaç sahibi yaşlılara Ramazan boyunca sıcak pide ve gıda kolisi yardımında bulunan bir dönem Giresunspor Başkanvekilliği de yapan Koç, pandemi döneminde maske ihtiyacı olan bazı sağlık kuruluşlarının da maske ihtiyacını karşıladı.


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 3 bin maske gönderen Koç, “Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını bu süreçteki gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler de bu süreçte iş insanları olarak elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız.” dedi.



Babasının hayalini gerçekleştirdi


Daha önce memleketi Giresun’da babasının eğitime katkı sağlama hayalini gerçekleştiren Koç, Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun ihtiyacı olan ‘makine ve metal teknolojileri atölyesi’ni ve okul binasını Giresun Vakfı aracılığıyla yaptırmıştı.


Yağlıdere İlçesi’nde okuyan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine de eğitim seti desteği veren Koç, ayrıca okulların kütüphane ve laboratuvarlarına verdiği destekle adından sıkça söz ettiriyor.

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