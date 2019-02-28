Hayırlı olsun! Türkiye Emlak Katılım’a onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yaptığı incelemeler sonunda Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye onay verdi. BDDK’nın onayının ardından Emlak Katılım Bankası’nın faaliyet izni Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sektöre destek verecek

Sivas’ta incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün Türkiyemiz için önemli bir gün. Emlak Bankamız artık yeniden faaliyete geçti. Resmi Gazete’de yayınlandı” açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, şunları söyledi: “Emlak Katılım Bankası olarak bundan sonraki süreçte faaliyetine devam edecek. Gerçekten Cumhuriyet döneminde kurulmuş çok önemli bir değerimiz. AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Emlak Katılım Bankası olarak artık sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz. Katılım bankası olarak çalışacak, kentsel dönüşüme destek, inşaat sektörüne destek, ithal ikame malların burada üretilmesine destek sağlayacak bankamız artık faaliyete geçmiş durumda. Türkiyemiz ve tüm sektörlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

18 yıl aradan sonra yeniden faaliyette

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 3 Ağustos 2018’de “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda Emlak Bankasının tekrar faaliyete başlayacağını açıklamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 17 Ağustos 2018’deki açıklamasında, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilen ve tasfiye kapsamına alınan Emlak Bankasını yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmaların süratli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etmişti.

Emlak Bank, faaliyette bulunduğu dönemde Türkiye’nin dört bir yanında konut projeleri ile adından söz ettirirken, ayrıca dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde de uzmanlaşmıştı. 3 Temmuz 200 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Emlak Bankın bankacılık yapma yetkisi sona erdirilerek tasfiye kapsamına alınmıştı.

Emlak Bank, altıncı katılım bankası oldu

BDDK’nın onayının ardından yeniden faaliyete geçen banka, Türkiye’nin altıncı katılım bankası olarak hizmet verecek. Merkezi İstanbul’da olacak bankanın yeni unvanı “Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi” kısa adıyla “Emlak Bank” olarak belirlenirken, bankanın genel müdürlüğüne ise Deniz Aksu atanmıştı.

Türkiye’de halihazırda Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Türkiye Finans olmak üzere beş katılım bankası faaliyet gösterirken, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile bu sayı altıya çıkacak.

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: ‘’Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu. KONUTDER olarak Emlak Bankası’nın yeniden faaliyete geçmesini çok önemsiyoruz, hükümetimize bu önemli adım için teşekkür ediyoruz’’ dedi.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: “Yeni kurulan bankanın gayrimenkul sektörüne her türlü nakdi ve gayrinakdi finansman sağlayabilecek yeterlilikte olması, piyasa yapıcılığı rolünü üstlenecek olması bu anlamda önemli. Bu, sektörde yeterlilik sahibi markaların ayrışmasını da sağlayacaktır.”

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: “Emlak Katılım Bankası, depreme karşı riskli yapıların güçlendirilmesi, ada ve mahalle bazında kentsel alanların dönüştürülmesi için yerel yönetimlere yönelik projelerin finansmanına yeni yöntemler üretecek.”