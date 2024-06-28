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Gündem Hayırdır! Esad’ta bir gelişme var! Olumlu bakıyoruz
Gündem

Hayırdır! Esad’ta bir gelişme var! Olumlu bakıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-06-28 12:53:00 -
Hayırdır! Esad’ta bir gelişme var! Olumlu bakıyoruz

Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Esad, kendilerinin tavrının Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda 'olumlu' olduğunu belirterek Şam'ın bu yöndeki girişimleri memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

Suriye lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Şam'daki kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı.

 

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" dedi.

Şam'ın bu yöndeki girişimleri memnuniyetle karşıladığını kaydeden Esad, bunun 'ilgili tarafların Suriye'de ve tüm bölgede istikrarı güçlendirme arzusunu yansıttığını' söyledi.
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Lavrentyev ise Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgilenen tüm ülkelerin girişimlerini desteklediğini teyit ederek, arabuluculuğun başarısı için koşulların her zamankinden daha elverişli olduğunu, Rusya'nın müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu ve hedefin Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi olduğunu vurguladı.

Sputnik Türkçe, Independent Türkçe

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