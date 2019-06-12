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Haydi çocuklar camiye

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz “Geçen yıl İstanbul’da 287 bin yavrumuz, yaz Kur’an kurslarımıza katıldı. Bu sene bu rakamı artırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz. Yaz Kur’an kurslarına öğrencilerimizin yönlenmesini ve yönlendirilmesini önemsiyoruz” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:49

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, geçen yıl İstanbul’da 287 bin çocuğun yaz Kur’an kurslarına katıldığını belirterek, “Bu sene bu rakamı artırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz’’ dedi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, yaz Kur’an kurslarının 17 Haziran’da başlayacağını ve bu dönemin önemli zamanlardan olduğunu söyledi. Yaz Kur’an kurslarına ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katılacağını anlatan Yılmaz, ‘’Öğrencilerimizin okul tatil olduktan sonra Kur’an kurslarımızda ve camilerimizde kendilerine ayrılan mekanlarda, Kur’an okumayı öğrenmeleri ve dini bilgilerden haberdar olmaları adına ayıracakları zaman, onların kişisel gelişimlerinde çok önemli katma değer oluşturuyor’’ ifadesini kullandı. Yılmaz, okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin verildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: ‘’Ama dinin ibadet ve ritüel olarak yaşandığını görmek, orada bir duygudaşlık oluşturma adına açılan Kur’an kursları, yaz sezonunda çocuklarımızın din eğitimi adına daha yoğun bir atmosferde bulunmalarını sağlıyor. Bu, onların kişiliklerini de önemli ölçüde etkiliyor. O yüzden biz yaz Kur’an kurslarına öğrencilerimizin yönlenmesini ve yönlendirilmesini önemsiyoruz.’’ 

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:49
  1. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz
  2. yaz Kur’an kursları
  3. Kur’an kursları
  4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

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