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Aktüel HAYDER, Sultan 2. Abdülhamid Han Geleneksel 3. Sünnet Şöleni’ni Cülûs tarihinde gerçekleştirdi
Aktüel

HAYDER, Sultan 2. Abdülhamid Han Geleneksel 3. Sünnet Şöleni’ni Cülûs tarihinde gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-21 21:48:00 - 2023-08-21 22:02:00

Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne sahip Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER), Sultan Abdülhamid Han’ın mirasını yaşatarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirme adetini bu yıl da yerine getirdi.

Çocuklar ve aileleri önce Ayasofya ve Sultanahmet Camiilerini sonrasında ise Abdülhamid Han'ın kabrini ziyaret ederek dualarda bulundu. Çocuklar hastane ortamında uzman hekimlerce sünnet edildi. 51 çocuğun toplu sünnet merâsimi yapıldı.

HAYDER, ‘Sünnet Şöleni’ni 2020 yılından bu yana her yıl gerçekleştiriyor.


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