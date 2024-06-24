HAYDER, Şehidimizin Vasiyetini Yerine Getirdi

Sosyal medyada yayılan vasiyet videosu sonrası hareket geçen HAYDER, Kahramanmaraşlı Kahraman Mehmetçiğimiz Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini yerine getirmek için şehidimizin babasına ulaştı.

“Şehit Mehmet Ali Horoz Su Kuyusu”

HAYDER'in Kamerun'un Kousseri bölgesinde daha önceden inşasına başladığı ve yapımının sonuna geldiği su kuyusu, şehidimizin babasından alınan izin sonrası "Şehit Mehmet Ali Horoz Su Kuyusu" ismiyle bugün (24.06.2024) faaliyete alındı ve bölgedeki ihtiyaç sahibi Müslümanlara hizmet vermeye başladı.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği, şehidimizin isteğini Sadaka-i Cariye olarak içtenlikle yerine getirirken, bu anlamlı hareketiyle bir kez daha milletimizin yüreklere dokunan hassasiyetine dâhil oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO