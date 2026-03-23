HAYDER, Ramazân Ayında 3 Kıtada Yüz Binlerce İhtiyaç Sahibine Ulaştı

Resmî makamlarca, kamu yararına çalışan ve daimi bağış toplama iznine layık görülen HAYDER; Ramazân ayı boyunca üç kıtada gerçekleştirdiği yardımlaşma ve sosyal dayanışmaya faaliyetleriyle kamuoyunda geniş bir yankı buldu.

10 Ülkede 661.800 Kişilik İftar Organizasyonu

Ramazân ayı süresince Türkiye ile birlikte 10 ülkede kurulan Yesevi Sofraları aracılığıyla toplam 661.800 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildi. Gazze, Yemen, Arakan ve Pakistan başta olmak üzere farklı bölgelerde kurulan sofralar, yerel gıda alışkanlıkları dikkate alınarak özenle hazırlandı.

Türkiye’de 12,9 Milyon TL’lik Nakdî Zekât ve Fitre Desteği

Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik 12 milyon 905 bin TL tutarında nakdî zekât ve fitre desteği sağlandı. Yaşlı ve engelli bireyler ile ilim talebeleri ve yetimler dâhil olmak üzere toplam 10 bin kişi bu desteklerden faydalandı.

5 Şehirde Gıda Yardımlarıyla 23.384 Kişiye Ulaşıldı

HAYDER Temsilciliklerinin bulunduğu İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Denizli’de yürütülen faaliyetlerle 23.384 kişinin iftar ve sahur sofralarına katkı sağlandı.

Bu kapsamda:

5.020 adet Yesevi Kumanyası,

1.076 adet 1.250 TL yüklü alışveriş kartı ve

1.250 paket kahvaltılık ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

HAYDER Yesevi Aşevleri’nden 88.271 Kişilik İftar İkramı

İstanbul ve Bursa’daki HAYDER Yesevi Aşevleri aracılığıyla Ramazân ayı boyunca 88.271 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Ayrıca İstanbul’daki HAYDER İkram Noktası üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 adet Ramazân pidesi ulaştırıldı.

1.360 Çocuğa Bayramlık, Ailelere 23.881 Parça Giyim Desteği

Ramazân Bayramı öncesinde Türkiye’de 800 çocuk ile Suriye İdlib’deki Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okullarında eğitim gören 560 öğrenciye bayramlık kıyafet desteği sağlandı.

Bunun yanı sıra yurt içindeki ihtiyaç sahibi ailelere toplam 23.881 parça muhtelif giyim ve ayakkabı yardımı ulaştırıldı.

Ümmetin Yetimlerine Eğitim, Ailelerine Destek

Suriye’nin İdlib bölgesinde faaliyet gösteren Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okullarında eğitim gören 560 öğrenciye yönelik destekler Ramazân ayında da sürdürüldü.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin ailelerine yönelik insânî yardım çalışmaları kapsamında, Ramazân ayı boyunca 912 adet Yesevi kumanyası İdlbi’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kadir Gecesi’nde 6.100 Kişilik İkram

Kadir Gecesi kapsamında İstanbul, Konya ve Denizli’de düzenlenen programlarda toplam 6.100 kişiye irmik helvası ikramı yapıldı.

1.560 Hisse Kurban Kesimi Gerçekleştirildi

Ramazân ayı boyunca bağışçılardan alınan vekâletler doğrultusunda; yurt dışında 1.400 hisse, yurt içinde ise 160 hisse olmak üzere toplam 1.560 hisse adak, akika ve şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazân’da 51 Sohbet Programı Düzenlendi

Ramazân süresince gerçekleştirilen mukabele ve sohbet programlarıyla manevî faaliyetler de sürdürüldü. İstanbul’daki HAYDER Kültür Merkezi ve Bursa’daki HAYDER Vakıf Külliyesi’nde düzenlenen 51 farklı programda 22 bini aşkın katılım kaydedildi.

HAYDER’in Türkiye ile birlikte ümmet coğrafyasında yürüttüğü bu çalışmalar; Ramazân ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.