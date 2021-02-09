Haydarpaşa Garı emin ellerde

Burada inceleme öncesi basın açıklamasında bulunan Karaismailoğlu, Tarihi Haydarpaşa Gar Alanı, Arkeopark ve Gar Kompleksi’nin tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacağını belirterek, “İstanbul’un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek” diye konuştu.

Hafızalarda bambaşka yeri var

Bakanlığın yürüttüğü yatırımlar konusunda bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Hepimizin gönlünde ve hafızasında bambaşka bir yeri olan, yolculuk yapan pek çok insanın İstanbul ile ilk tanıştığı yer olan Haydarpaşa Garı’nda son derece titiz ve nitelikli bir restorasyon çalışması yürütüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Haydarpaşa Garı’nın İstanbul halkının gözbebeği ve herkesin ortak değeri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Herkes bilsin ki Haydarpaşa Garı emin ellerdedir. Yüz yıldan fazla bir zaman İstanbul’u demiryolları ile Anadolu’ya, Bağdat’a ve Hicaz Bölgesi’ne bağlayan Haydarpaşa Garı, sadece İstanbul’un tarihi açısından değil tüm Türkiye’nin tarihi açısından değerlidir” diye konuştu.

Ynei yüzüyle devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, “En kısa zamanda gün yüzüne çıkan tarihi değerleri halkımızla ve tüm dünyayla paylaşacağız. Bu kapsamda yeni bir çalışmamız var. Haydarpaşa Garı, restorasyon, müze ve arkeo park çalışmalarımız tamamlandığında, eskiden olduğu gibi demiryolu faaliyetlerine de yeni yüzüyle kısmen devam edecektir. Gar binası, ulaşım hattımızın bir parçası olarak halkımızın hizmetinde olacaktır” dedi.