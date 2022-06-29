Hayatta iken malını bölecek olan babalar dikkat: Kız ve erkeğe eşit verilmeli

Fatih Kalender Hoca, "Babam sağlığında mallarını çocuklarına dağıtıyor. Kız kardeşime bize verdiği kadar veriyor. Bu doğru mudur? Ben kızlara yarım, erkeklere tam verilmesi gerektiğini biliyorum. Bu konuda babamı uyarmam gerekmez mi?" şeklindeki soruyu cevapladı.

"Baba malını hayattayken veriyor ise adaletli olup, eşit bir şekilde dağıtmalı"

Kalender, "İslam hukukunda, ölüm vaki olduğu zaman malın taksiminde dediği gibi, kızlara 1 pay, erkeklere 2 pay verilir. Ancak hal-i hayatta baba malını veriyor ise, hukuk olarak, hukuksal olarak, İslam hukuku açısından istediğini istediği gibi verebilir. Verdiği zaman mülkiyet ifade eder. Ancak Allah indinde uygun olanı, normal olanı, o kişi için yapması gerekli olan nedir? Adaletli olup, eşit bir şekilde dağıtmasıdır." ifadeleri kullandı.

Fatih Kalender Hoca, "Bir babanın evlatları arasında malını taksim etmek zorunluluğu yoktur. Ama taksim ediyorsa, hal-i hayatta veriyorsa; tabi şunu da iyi anlamamız gerekir; 'Ben öldükten sonra burası senin, burası senin' şeklinde bir taksim, taksim değil, vasiyettir. Oysa bir babanın, yani mal sahibinin varislerine vasiyet etmesi geçerli değildir." dedi.

"Erkeğe 1 veriyorsa, kıza da 1 verecek, erkeğe 2 veriyorsa, kıza da 2 verecek"

Kalender Hoca, "Ancak varis olmayan bir kimseye vasiyet edebilir, o vasiyet de bütün mal varlığının 3'te 1'den geçerli olacaktır. Bizim Karadeniz'de genelde bu örftür. İşte baba hal-i hayattayken malını taksim eder ama malını vermez. Yani 'bu senindir, bu senindir, bu senindir' der, 'ama öldükten sonra sizindir' der, bunun hiçbir geçerliliği yoktur varisler açısından. Ama hal-i hayatta gerçekten veriyorsa, bütün tasarrufuyla 'bu senindir' şeklinde bunu gerçekten veriyorsa, orada istediği gibi mülkiyetin taksimini yapabilir hukuksal olarak. Ama Allah indinde uygun olanı adil olmalıdır, kıza ve erkeğe eşit miktarda vermelidir. Yani erkeğe 1 veriyorsa, kıza da 1 verecek, erkeğe 2 veriyorsa, kıza da 2 verecek." diye konuştu.

Kalender, ancak evlatlar arasında hayırsız evlat var ise; birileri ticaretle meşgul, ilimle meşgul; onları kayırma adına, veya 'hayırsızlara bir şey bırakmayayım çünkü onlar bu parayla daha çok günaha girecekler' gibi bir durum yoksa evlatlar arasında adil olunması gerektiğini belirtti.

"Çok alan evlat, az alan kardeşine, 'gel bunu biz düzeltelim' demeli"

Kalender Hoca, baba adaletsizlik yaparak ahirete intikal ettiyse, günümüz ulemalarının bu durumda, evlatların bunu çözmek zorunda olduğundan bahsettiğini bildirdi. Kalender, "Çok alan evlat, az alan kardeşine, 'Babamız yanlış bir işlem yaptı, gel bunu biz ıslah edelim, düzeltelim" şeklinde yapmakla mükellef olduğundan dahi bahseden son dönem alimleri olduğunu söyledi.

Ancak ölüm vaki bulduğunda kıza 1, erkeğe 2 verilmesinin adalet olduğunu söyleyen Kalender Hoca, hal-i hayatta kişinin taksimindeki adaletin eşitlik olduğunu belirtti.

Erkeğe 2, kadına 1 pay verilmesi ile ilgili açıklama

Erkeğe 2, kadına 1 verilmesindeki hikmeti açıklayan Kalender Hoca, "Şüphesiz hikmetleri vardır. Belki bu hikmetlerin bir kısmını biliriz, bir kısmını bilmeyebiliriz. Ama bu hikmetlerden en bariz gözümüze çarpan ise; erkek ev kurmak ve bakmakla mükelleftir. Kız ise evinin hanımı olacaktır ve kendisine bakılacaktır. Kendisi birilerini bakmakla mükellef değildir. Dolayısıyla aynı şekilde bir anne, muhtaç olması durumunda ona bakacak kocası yok ise evladı bakacaktır. Yani erkek çocuğa dönecektir. Yani erkeğin sorumlulukları kıza nispeten daha fazladır." dedi.