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Hayatta başarılı olmak

Merhum Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocamızın yazısını siz okurlarımızla paylaşalım istedik.

03 Şubat 2019 Pazar 12:46
Hayatta başarılı olmak

Merhum Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocamız anlatıyor:

Lisede “Hayatta başarılı olmak” amacına yönelik, geniş bir kültür yelpazesine sahip olacak şekilde yetiştiriliyorduk. Hocalarımızın, bizim belirli bir meslekte başarılı olma hırsımızı bilinçsizce kamçılamak yerine, sağlıklı düşünüp isabetli kararlar verme hasletlerimizi geliştirmeyi ön plana alan bir eğitim stratejisi uygulamış olduklarını ancak şimdi idrak edebiliyorum. Galatasaray Lisesi’nden almış olduğum eğitimin bana: (1950-1954)

1.Kendimi acımasız bir şekilde tenkid etmeyi,

2.Okuduklarımı ve duyduklarımı ancak sıkı bir tenkid süzgecinden geçirip elenmesi gerekli olanları eledikten sonra özümlemeyi ve dolayısıyla da önyargılı olmamayı,

3.Hiçbir topluluğun, hiçbir ideolojinin kuru kuruya taklitçisi olmamayı, bilâkis bunları sıkı bir kritikten geçirerek gerçek yüzlerini ve izafî değerlerini teşhis ve tesbit etmeyi,

4.Kendime güvenmeyi,

5.Kitlelere sıkılmadan hitâb etmeyi,

6.Konuşurken kelimelerin nüanslarını iyi seçmeyi,

7.Gerek Türkçe’de gerekse Fransızca’da geniş bir kelime hazînesine dayanarak konuşmayı,

8.Herkese sabır ve müsâmaha ile yaklaşıp dinlemeyi,

9.Konuştuğum kimselerin anlayış seviyelerine göre hitâb etmeyi,

10.Mücadele etmek gerekiyorsa hiç korkmadan hak bildiğimi sonuna kadar savunmayı,

11.En büyük fazîletin gerçeğe ulaşmaya çalışmak olduğunu,

12.Hatâlı olduğumu anladığımda da, bunu bir izzet-i nefis meselesi yapmadan, hatalarımdan derhâl geri dönmeyi,

13.Her zaman temkin ve teenni ile hareket etmeyi, 

14.İnsanlara karşı âdil ve muhsin olmayı telkin etmiş olduğunu ancak 40 yaşımdan sonra berrâk bir biçimde idrâk ettim.

Sebat ve metanet

Hayatım boyunca bu konularda ne kadar başarılı olmuş olduğuma hükmetmem bugün bile zordur. Ama, en azından, kesinlikle söyleyebileceğim bir şey varsa o da bu eğitimin bu hususları gerçekleştirmek yönündeki irademi iyice bilemiş, sebat ve metanetimi artırmış, pek çok konuda ve durumda da beni başarılı kılmış olduğudur. Bazı sınıf arkadaşlarımla konuyu müzakere ettiğimde onlar da kendileri için aynı kanaate vardılardı.

Galatasaray Lisesi’nin en büyük hasleti, sanırım, bu okulda:

1) Tek düze olmayan,

 2) Tek boyutlu olmayan,

 3) “Aynı kalıptan çıkmış” (klonlanmış) hissi vermeyen,

4) Vicdanına asla ipotek koydurmayan,

5) Kendisini kimsenin körü körüne yardakçısı ve şakşakçısı durumuna düşürmeyen (dolayısıyla doğal olarak reaksiyoner),

 6) Düşüncesinde hür,

7) Farklı kültürleri anlamak ve değerlendirmek irâdesiyle donatılmış,

 8) Analiz ve sentez yeteneği olan,

9) Yüksek bir adalet idrakine sahip,

10) Şahsiyet sahibi gençlerin bolca yetişebilmesidir.

Galatasaray Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım” kitabından Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:46
  1. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre
  2. Galatasaray Lisesi
  3. Türkçe
  4. Fransızca
  5. Galatasaray Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım
  6. Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

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