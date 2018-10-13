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Hayatınızın bir anlamı olsun

Uzmanlar, hayatınızın nihai bir anlamı olsun diyorlar.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:20
Hayatınızın bir anlamı olsun

Ne kadar “ene” yani “ben” diyen bir karakterde iseniz; sağlıkta o kadar kayıptasınız. Bünyeniz sizden daha esnek olabilmeyi, hayırsever olmanızı bekliyor. “Ene”sini tatmin edebilmek için insanın harcadığı olağanüstü enerji, endişe ve yaşadığı stres ona kalp krizi bile geçirtebilir. Uzmanlar, hayatınızın nihai bir anlamı olsun diyorlar. Gönül ehlinin de aynı tavsiyeyi yapması asrımızın en büyük buluşması denilebilir.

Vicdan paslanmamalı!

İnançlarımızla, vicdanımızla sağlığımız arasında köklü bir bağ olduğunu biliyor muydunuz. Evet iman ve vicdanın sesini dinlemek, sağlığın yarısı.. Hatta “kâmil iman” ile tamamı bile denilebilir. İman ile şekillenen vicdanının sesini dinleyen duygularımız, tavırlarımız ve davranışlarımız bizi huzura, huzur ise sağlıklı bir hayata taşıyor.

İÇ DENGE VE HUZUR

Bunda şaşılacak bir taraf yok diyor, uzmanlar. Onlara göre günümüzün tıbbî gelişmeleriyle ortaya çıkan bir gerçek var:

İnsanın sağlığı “iç denge”den geçiyor. İçte dengenizdeki huzur elbette duygularınıza, davranışlarınıza yansıyor. Öfkesiz, güleryüzlü, hayır düşünceli, hoşgörülü, düzenli bir hayat çizgisi takib ediyorsunuz.

“İMAN GERÇEĞİ”

Her işinizi “iman gerçeği” çerçevesinde daima vicdanınızla birlikte yapma çabası içerisinde oluyorsunuz. Bu huzurlu iç denge vücuttaki bütün organların stresten uzak, yaradılışlarına uygun tempoda çalışmasını sağlıyor.

Kuvvetli bir bağışıklık sistemi sağlıklı insanın ilk şansı. Bunu daha anne karnında iken kazanmaya başlıyor insan. Huzurlu, inançlı bir annenin doğurup emzirdiği çocuk, bütün emsallerinden daha güçlü bir bağışıklık sistemi ile donanmış olarak hayata atılıyor.

OLUMSUZLUK DERT

Stres ciddi bir hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Haset, kin, hile gibi olumsuz düşünceler vücudu güçsüz düşürüyor.

Sevgi insana pozitif enerji veriyor, sindirimi düzenliyor, rahat uyku uyutuyor. Dünyaya aşırı bağlılık, hırs, ağır tepkili bir hayat ülser, yüksek tansiyon ve migren gibi hastalıklara zemin hazırlıyor.

BENCİLLİĞİ BIRAK

Ne kadar “ene” yani “ben” diyen bir karakterde iseniz; sağlıkta o kadar kayıptasınız. Bünyeniz sizden daha esnek olabilmeyi, hayırsever olmanızı bekliyor. “Ene”sini tatmin edebilmek için insanın harcadığı olağanüstü enerji, endişe ve yaşadığı stres ona kalp krizi bile geçirtebilir.

BÜYÜK BULUŞMA

Uzmanlar, hayatınızın nihai bir anlamı olsun diyorlar.

Gönül ehlinin de aynı tavsiyeyi yapması asrımızın en büyük buluşması denilebilir.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:20
  1. hayatın anlamı

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