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Yaşam Hayatını mezar taşlarına adadı
Yaşam

Hayatını mezar taşlarına adadı

İstanbul’da yaşayan matbaacı Nidayi Sevim, kızının eğitimi için taşındığı Eyüpsultan’da işe gidip gelirken gördüğü tarihi mezar taşlarından etkilenerek, Arapça ve Osmanlı Türkçesi öğrenerek, konuyla ilgili kitaplar yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:06:00 -
Hayatını mezar taşlarına adadı

Ortaokul mezunu 54 yaşındaki Sevim, mezar taşlarına ilgisi dolayısıyla kendisini bu konuda geliştirmeye başladı. Dışarıdan lise ve üniversiteyi bitiren, mezar taşlarındaki yazıları okumak için Arapça ile Osmanlı Türkçesi öğrenen Sevim, bu süreçte “Medeniyetimizin sessiz tanıkları”... isimli kitap başta olmak üzere 10 kitap yazdı, konferanslar verdi ve kültür gezileri düzenledi..

İnsanların bilinçlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyor

Kasımpaşa, Merkezefendi, Kozlu ve Ahlat gibi tarihi mezarlıklar başta olmak üzere Türkiye’deki birçok mezarlıktaki taşları inceleyen Sevim, insanların tarihi mezar taşları konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Tarihi mezar taşlarının her birinin sanat şaheseri olduğunu, ihtişamıyla kendisini büyülediğini söyleyen Sevim, “Ben dedemin mezar taşına niye sahip çıkmayayım, bunlardan niye insanların haberi olmasın duyarlılığı ve hassasiyetiyle tarihi taşları gündemime aldım. Kısa süreli araştırmalarımın sonucunda ne büyük bir medeniyetin, ne büyük bir zenginliğin içerisinde olduğumuzu zaten anladım. İlk kitabıma ‘Medeniyetimizin sessiz tanıkları’ ismini verdim. Mezarlıklara karşı, ecdada karşı duyarsızlığın bir sitemi olarak bunu böyle uygun gördüm” dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Bravoooo kardeşim sana helal olsunnn inşaallah senin gibi kardeşlerim çoğalır tarihimizdeki gerçekler ortaya çıkar
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